Tra Video Arte e Digital ArtIncontro con John Sanborn

14 giugno 2024 ore 11.00

Aula 5, Palazzo Fernandez,

Via Papireto, 1, Accademia di Belle Arti di Palermo

Il Museo Civico Castelbuono in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Palermo promuove un incontro aperto a tutti gli studenti, docenti e appassionati d’arte con la partecipazione di John Sanborn, figura chiave della seconda ondata di videoartisti americani, il 14 giugno 2024 alle ore 11.00 nell’Aula 5 di Palazzo Fernandez (Via Papireto, 1).

L’evento, dal titolo “Tra Video Arte e Digital Art”, si propone di esplorare il panorama artistico contemporaneo, intrecciando i fili della Video Arte e della Digital Art, con un particolare focus sul legame tra questi linguaggi espressivi e le videoproiezioni che caratterizzano Ypsigrock Festival.

L’incontro sarà introdotto dalla Prof.ssa Laura Barreca, Direttrice del Museo Civico di Castelbuono e Docente Accademia Belle Arti di Palermo, e vedrà la partecipazione di:

Ionee Waterhouse, Digital Artist

Maria Rosa Sossai, Progetti Partecipativi Museo Civico Castelbuono

Vincenzo Barreca e Gianfranco Raimondo, Founder e Direttori Artistici di Ypsigrock Festival

L’incontro sarà un’occasione unica per approfondire la ricerca artistica di John Sanborn, pioniere nel campo della videoarte e della multimedialità, e per riflettere sulle nuove frontiere dell’arte digitale, con un’attenzione specifica al ruolo che le videoproiezioni assumono all’interno di contesti musicali

­

John Sanborn ha realizzato opere che indagano temi come l’identità, la memoria e il mito, utilizzando una varietà di media, tra cui video, suono, musica e installazioni interattive. Ha collaborato con musicisti di fama internazionale come Rick James, Van Halen e Philip Glass, e ha creato video per MTV. Le sue opere sono state esposte in prestigiose istituzioni come il Whitney Museum of American Art di New York e il ZKM di Karlsruhe.